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На фестивале «Многоликая Россия» рязанцы познакомились с культурой разных народов

В субботу, 21 сентября, в 18.00 на танцверанде ЦПКиО состоялся фестиваль «Многоликая Россия». Рязанцы познакомились с культурами народов, проживающих на территории нашей страны: русской, узбекской, армянской, цыганской, казачьей и другими.

Открыла концерт воспитанница школы популярной музыки «Будь собой» Мария Логинова. Затем Ирина Груздова исполнила песни «Кружево» и «Полюшка».

В этот вечер даже играли на гуслях — обладательница многочисленных наград Светлана Кутышова исполнила для зрителей «Пляску скоморохов» на этом русском народном инструменте.

А в исполнении солистки Рязанского дворца молодёжи Марии Касьян прозвучали популярные украинские песни.

Не обошлось и без участия ансамбля танца «Рада», участники которого порадовали зрителей яркими нарядами и зажигательными цыганскими танцами.

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