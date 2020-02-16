На Центральном рынке в Рязани изъяли контрафакт

В Рязанской области сотрудники полиции проводят рейды по борьбе с контрафактной продукцией. В период с 10 по 14 февраля было выявлено 47 случаев торговли подделками, изъято более 2,5 тысяч единиц товаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.



Очередной такой рейд полицейские провели в пятницу, 14 февраля, на Центральном рынке в Рязани.



– Некоторые продавцы, заметив правоохранителей, убрали поддельные вещи, другие – успели полностью закрыть палатки, – сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



В ходе рейда на Центральном рынке в Рязани полицейские изъяли около 500 единиц контрафактного товара. В основном, это изделия из кожи, к примеру, сумки и кошельки, а также детские вещи.



Продавца и владельца палатки привлекут к ответственности. Сумма штрафа станет известна позднее. Она будет в два раза больше ущерба правообладателю, но не может быть меньше 20 тысяч рублей.



Сотрудники полиции продолжат такие рейды в ближайшее время.

