«Лыжня России» пройдет в 21 муниципалитете Рязанской области

В понедельник, 3 февраля, о проведении XXXVIII всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» рассказали на брифинге журналистам. Рязанский регион принимает участие акции уже 15-й год подряд.

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Несмотря на аномально теплую погоду, соревнования пройдут в 21 муниципальном образовании Рязанской области. И впервые старт будет дан в городе Сасово, а не около поселка Варские.

С 9.00 до 11.00 пройдет регистрация участников, а в 12.00 состоится официальное открытие соревнований. Участие в «Лыжне России» могут принять как профессиональные спортсмены, так и любители, независимо от возраста.

Подробности о проведении гонки можно найти на сайте министерства физической культуры и спорта Рязанской области.