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Любимов напомнил о меценате, вернувшем Рязанской области Орден Ленина

Губернатор Рязанской области Николай Любимов у себя на странице в соцсети напомнил рязанцам о меценате, благодаря которому региону вернулся Орден Ленина. 

– Друзья, два года назад произошло важное событие для Рязанской области, её истории, предыдущих и будущих поколений, – написал губернатор. – 7 ноября меценат вернул в регион пропавший Орден Ленина. Эта высшая награда СССР была присуждена региону в 1958 году. Сегодня она хранится в здании правительства.

Человек, нашедший и вернувший Орден, пожелал остаться неизвестным, хотя его поступок заслуживает благодарности и общественного внимания.

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