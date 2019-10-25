Любимов напомнил о меценате, вернувшем Рязанской области Орден Ленина

Губернатор Рязанской области Николай Любимов у себя на странице в соцсети напомнил рязанцам о меценате, благодаря которому региону вернулся Орден Ленина.



– Друзья, два года назад произошло важное событие для Рязанской области, её истории, предыдущих и будущих поколений, – написал губернатор. – 7 ноября меценат вернул в регион пропавший Орден Ленина. Эта высшая награда СССР была присуждена региону в 1958 году. Сегодня она хранится в здании правительства.



Человек, нашедший и вернувший Орден, пожелал остаться неизвестным, хотя его поступок заслуживает благодарности и общественного внимания.

