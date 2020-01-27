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Лето 2020: ждать нельзя, бронировать!

Что такое раннее бронирование? Действительно ли оно работает и помогает экономить? Когда бронировать летний отдых? Об этом расскажет эксперт по туризму, менеджер туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова.

Акция «Раннее бронирование» уже давно полюбилась нашим клиентам. По данной акции зимой мы предлагаем туристам забронировать отдых на лето, а летом – на зиму, и главное с большими скидками! Бронируя заранее, стоимость туров действительно ниже базовых до 30% по таким популярным направлениям как Турция, Тунис, Испания, Греция, Кипр, Черногория и д.р.

Рекомендуем Вам забронировать тур в январе-марте, если:

— у Вас известны даты отпуска;

— Вы хотите отдохнуть в ЛУЧШЕМ (читайте – дефицитном) отеле по ЛУЧШЕЙ цене;

— Вы хотите сэкономить бюджет, ведь скидка по раннему бронированию равна скидке горящего тура;

— Вы хотите приобрести тур с гарантированным перелётом на регулярном рейсе;

— Вы хотите вносить оплату частями. Возможны гибкие условия оплаты;

— Вы хотите поставить галочку в планере у задачи «забронировать отдыха на лето».

Вам лучше купить тур накануне вылета, если:

— Вы готовы переплатить за лучший вариант отдыха;

— Вы не определились с датами отдыха;

— Вам не принципиально, в каком отеле жить.

Все, кто ещё не успел запланировать отпуск на лето 2020, торопитесь! Первый этап раннего бронирования заканчивается уже 31.01.2020. Лето уже скоро!

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