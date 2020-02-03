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Круизомания: почему Вам стоит отправиться в круиз?!

А Вы знаете, как за минимальное время посетить максимальное количество стран? Конечно же – отправиться в круиз! Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел» Викторией Коненковой мы поговорим, почему путешественники всего мира так любят круизы.

Во-первых, круиз — это возможность за одно путешествие посмотреть несколько стран без утомительных переездов и лишних сборов чемоданов. Только представьте, Вы уснули в комфортной кровати в Италии, а проснулись уже в Греции!

Во-вторых, отдых на круизном лайнере сопоставим с отдыхом в хорошем пятизвёздочном отеле, с той лишь разницей, что находится он на воде. Это отдых в любимом для российских туристов формате «Всё включено»: рестораны a la carte, шведский стол 20 часов в сутки, безалкогольные напитки, развлечения, бассейны, SPA, тренажёрные залы –это доступно для участников круиза.

На кораблях интересно. Некоторые пассажиры вообще не сходят на берег во время стоянок. Лайнер огромен, там всегда есть чем заняться. Развлечения представлены интернациональные: опера, классические концерты, джаз, дискотеки, «Цирк дю Солей», кулинарные классы и дегустации, уроки рисования и танцев. А если Вы захотите тишины, можно просто загорать у бассейна с книгой.

Круиз – один из немногих видов путешествий, который подойдёт практически всем. Семейные пары, одиночки, пожилые люди, молодёжь – все смогут найти свои преимущества отдыха на судне. Кроме того, большие лайнеры вмещают в себя 5000 и более пассажиров, и найти единомышленников не составит труда.

И конечно, круиз – это романтика. На круизном лайнере достаточно сделать всего пару шагов на балкон каюты или на палубу, чтобы насладиться шумом волны. А как романтично смотреть вдвоём на прекрасные заказы с круизного лайнера и засыпать под убаюкивающий шум морской волны.

Однозначно, круиз – это очень интересный формат путешествий. Желаем каждому попробовать этот волшебный вид отдыха.

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