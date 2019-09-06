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Имя нового главы администрации Рязани назовут 10 сентября

Решение о назначении главы администрации Рязани городская Дума примет во вторник, 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Гордумы.

Напомним, сегодня свои программы представили претенденты на эту должность: и. о. главы горадминистрации Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичёв. После этого конкурсная комиссия провела рейтинговое голосование, победителем которого стала Сорокина.

Решение о назначении будет принято на внеочередном заседании Рязанской городской Думы после тайного голосования депутатов. 

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