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В Кванториуме «Дружба» пройдёт неделя открытых дверей

С 9 по 13 сентября в детском технопарке «Кванториум «Дружба» пройдёт акция «Неделя открытых дверей».

В понедельник, 9 сентября, здесь состоится пресс-завтрак, на котором руководители министерства образования и молодёжной политики региона совместно с представителями технопарка «Кванториум «Дружба» обсудят работу и достижения учреждения.

В среду, 11 сентября, для директоров рязанских школ будет организован образовательный маршрут по технопарку.

В четверг, 12 сентября, пройдут открытые занятия по направлениям: «Робоквантум» – с 15:00 до 16:30 и с 16:40 до 18:10; «Промышленный дизайн» – с 15:00 до 16:30; «IT-квантум» с 16:40 до 18:10; «Аэроквантум» – с 15:00 до 17:20. Завершится акция 13 сентября Днем открытых дверей для всех желающих.

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