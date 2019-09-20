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HeadHunter выяснил, каких работников не хватает в Рязанской области

Служба Исследований компании HeadHunter провела анализ того, какие профессии на рынке труда Рязанской области являются наиболее дефицитными. 

Наиболее распространенной дефицитной профессией в Рязанской области является врач: их нехватка ощущается не только в нашей области, но и в 64 регионах из 75 попавших в анализ. На втором и третьем месте по распространенности расположились профессии сварщика и слесаря. 

Топ-10 наиболее распространенных дефицитных профессий

Действительно, в сфере медицины и в фармацевтике, а также в сфере рабочего персонала одни из самых низких показателей hh.индекса (количество резюме на одну вакансию), особенно по сравнению с такими высококонкурентными сферами, как госсектор или искусство, в которых показатель растет гораздо активнее.

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