HeadHunter выяснил, каких работников не хватает в Рязанской области

Служба Исследований компании HeadHunter провела анализ того, какие профессии на рынке труда Рязанской области являются наиболее дефицитными.



Наиболее распространенной дефицитной профессией в Рязанской области является врач: их нехватка ощущается не только в нашей области, но и в 64 регионах из 75 попавших в анализ. На втором и третьем месте по распространенности расположились профессии сварщика и слесаря.



Топ-10 наиболее распространенных дефицитных профессий

Действительно, в сфере медицины и в фармацевтике, а также в сфере рабочего персонала одни из самых низких показателей hh.индекса (количество резюме на одну вакансию), особенно по сравнению с такими высококонкурентными сферами, как госсектор или искусство, в которых показатель растет гораздо активнее.

