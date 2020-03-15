Любимов обратился к рязанцам в связи с коронавирусом

Губернатор Николай Любимов обратился к жителям Рязани и области. Пост глава региона разместил у себя на странице в соцсети ВК.



Любимов отметил, что людям, которые вернулись из заграничных поездок, необходимо обязательно сообщить об этом в больницу. Вне зависимости от того, есть ли у человека симптомы ОРВИ.



– В соответствии с требованиями Роспотребнадзора необходимо соблюдать карантин для вашей же безопасности, – написал Николай Любимов.



Губернатор попросил рязанцев отнестись к его просьбе с пониманием и ответственностью. Также он напомнил телефон «горячей линии» по коронавирусу – +7 (4912) 506-487. Звонить туда можно круглосуточно.

