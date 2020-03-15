На главную Новости Рязани Власть

Любимов обратился к рязанцам в связи с коронавирусом

Губернатор Николай Любимов обратился к жителям Рязани и области. Пост глава региона разместил у себя на странице в соцсети ВК.

Любимов отметил, что людям, которые вернулись из заграничных поездок, необходимо обязательно сообщить об этом в больницу. Вне зависимости от того, есть ли у человека симптомы ОРВИ. 

– В соответствии с требованиями Роспотребнадзора необходимо соблюдать карантин для вашей же безопасности, – написал Николай Любимов.

Губернатор попросил рязанцев отнестись к его просьбе с пониманием и ответственностью. Также он напомнил телефон «горячей линии» по коронавирусу – +7 (4912) 506-487. Звонить туда можно круглосуточно.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

В работе предприятия, добывающего уголь в Скопинском районе, выявили нарушения

Новости Рязани
В связи с выявленными нарушениями, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.
Узнать больше

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

В Рязани закрывают учреждения образования, культуры и спорта

Администрация
С 17 по 30 марта в Рязани не будут работать учреждения образования, культуры и спорта, культурно-досуговые центры и библиотеки. Об этом глава...
Узнать больше

Дело об убийстве в Рязани ветерана ВОВ и его жены передано в суд

Новости Рязани
По версии следствия, преступление было совершено днём 26 сентября 2019 года в Московском районе Рязани.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

Мифы и ложные представления о коронавирусе

Акценты
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса.
Узнать больше

18 шагов навстречу подростку. Что нужно знать про поколение Z

Акценты
Что за дети пошли?! Они какие-то не такие! Мы такими не были! Они как с другой планеты! Они говорят на другом языке!...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Врач рассказал о сбегающих из-под карантина пациентах в Коммунарке

Ребенок получил ожоги во время химического шоу аниматора с сухим льдом

Пациент добивается компенсации от врачей за ампутированный член