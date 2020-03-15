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Пятница 13-е, верные друзья и моржевание. Чем делились рязанцы в Instagram на прошлой неделе?

Чем рязанцы делились в Instagram на этой неделе? РИА «7 новостей» предлагает своим читателям познакомиться с самыми яркими и интересными постами.

Трогательный пост разместил в своём аккаунте председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Мой верный друг Атом уже стал совсем большим. Умный и дружелюбный пёс знает практически все команды, радуется каждой нашей совместной прогулке, — написал фомин.

Руководитель регионального парламента посоветовал рязанцам как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Весна же!

ФК «Рязань» на этой неделе отправился на сборы. В официальном аккаунте клуба появилось видео с тренировки.

И пятница 13-е нам не страшна, — отметили футболисты.

Официальный аккаунт Рязанского театра кукол пригласил рязанцев принять участие во всероссийском флэшмобе «Кукла в моём окне».

Для участия в конкурсе нужно взять любую куклу, самодельную, театральную, либо покупную и выставить ее на подоконник с 12 по 20 марта 2020 года.

7-8 марта городе Эйндховен прошёл Международный рейтинговый турнир по тхэквондо (Олимпийская версия ВТФ), в котором в составе сборной России принял участие воспитанник рязанской СДЮСШОР «Юпитер» Андрей Канаев. Информацию об этом разместил официальный аккаунт регионального минспорта.

Девятнадцатилетний рязанец завоевал «бронзу» в весе до 63 кг в котором за победу боролись 28 спортсменов. Третье место на турнире, принесшее спортсмену также порядка трех рейтинговых баллов, окончательно забронировала за Андреем Канаевым путевку на дебютный для него майский чемпионат Европы-2020.

Министр культуры и туризма Рязанской области побывал на Старой Рязани.

Сегодня мы снова на Старой Рязани…В этом году планируем обязательно привезти сюда гостей Третьего Международного форума древних городов.

Глава регионального минспорта Владислав Фролов окунулся в прорубь. И призвал рязанцев последовать его примеру!

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