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Елена Сорокина встретилась с активистами ТОС

Исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с активистами ТОС. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Встреча прошла в пятницу, 23 августа, на ней чиновница обсуждала с активистами вопрос о том, каким быть городу и что в первую очередь нужно его жителям. Сорокина выразила надежду, что подобные встречи помогут власти наладить диалог с рязанцами. 

Председатели ТОС предложили передать им некоторые полномочия в вопросах соблюдения Правил благоустройства города. Сорокина поддержала их инициативу. Также обсуждался вопрос ремонта школьного стадиона в Соколовке и опиловки деревьев в разных районах города.

По всем прозвучавшим вопросам в ближайшее время будут приняты решения, а подобные встречи будут продолжены в доме ТОС.

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