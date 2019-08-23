Исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с активистами ТОС. Об этом сообщается на сайте администрации города.



Встреча прошла в пятницу, 23 августа, на ней чиновница обсуждала с активистами вопрос о том, каким быть городу и что в первую очередь нужно его жителям. Сорокина выразила надежду, что подобные встречи помогут власти наладить диалог с рязанцами.



Председатели ТОС предложили передать им некоторые полномочия в вопросах соблюдения Правил благоустройства города. Сорокина поддержала их инициативу. Также обсуждался вопрос ремонта школьного стадиона в Соколовке и опиловки деревьев в разных районах города.



По всем прозвучавшим вопросам в ближайшее время будут приняты решения, а подобные встречи будут продолжены в доме ТОС.

