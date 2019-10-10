

До конца текущего года в Рязань поступит 78 троллейбусов из Москвы. Об этом 10 октября в рамках публичного отчёта правительства сообщил заместитель правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

Беленецкий также подтвердил, что власти обсуждают вопрос выделенных полос движения для общественного транспорта. Зампред правительства выразил убеждение, что автобусы малой и средней вместимости, которые уже появились в городе, станут преобладать над маршрутками.

Начальник главархитектуры Дмитрий Васильченко сообщил, что в Генплан города разрабатываются изменения для ликвидации пробок.

Сегодня, 10 октября, рассказывают о своей деятельности и отвечают на вопросы граждан зампред правительства Евгений Беленецкий и руководители профильного блока: глава минстроя Вячеслав Меньшов, глава минтранса Вадим Решетник, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов и начальник главархитектуры Дмитрий Васильченко.