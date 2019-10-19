Для раскрытия убийства семьи ветерана ВОВ в Рязани криминалисты использовали специальный пар

При раскрытии совершённого в Рязани убийства ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги криминалисты использовали специальный пар. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов.



По его словам, чтобы найти отпечатки пальцев, комнату, где произошло убийство, наполнили специальным паром, который помогает обнаружить даже незначительные следы. При его использовании отпечатки пальцев окрашиваются в белесоватый цвет. Именно так и был найден отпечаток, с помощью которого вышли на подозреваемого.

