Что будет с Рязанским филиалом московского института культуры?

О закрытии Рязанского филиала московского института культуры стало известно 2 сентября, на следующий день информацию подтвердил ректор Московского вуза Арсений Миронов. Причина – неудовлетворительное состояние здания, в котором проводятся занятия. Студенты и преподавали с этим фактом не согласны. О том, что, по их мнению, происходит в Рязанском филиале МГИК, они и рассказали на пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

Неудовлетворительное состояние

Здание вуза появилось в 50-х годах прошлого века и представляет собой памятник архитектуры. По словам Олега Атясова, председателя правления рязанского регионального отделения общероссийской общественной организации Союз дизайнеров России, здание было построено качественно. Состояние архитектурного сооружения в 2014, 2017 и в 2019 годах проверяла Государственная инспекция по охране памятников культурного наследия народов РФ.

По официальной информации, состояние кровли, стропильной системы и чердачных перекрытий требует полной замены. Деревянные перекрытия над спортивным и актовым залом также не были признаны работоспособными, их износ достигает почти 100%. Здание представляет угрозу для жизни студентов и преподавателей.

– Да, капительного ремонта здесь не было много лет. Можно сказать, со дня его ввода в эксплуатацию. Есть протечки крыши и когда создаётся акт о техническом обследовании – стандартная процедура, когда пишется состояние конструкции и отдельных участков, – сказал Олег Атясов.

Он также отметил, что после изучения акта технического состояния, можно прийти к выводу, что состояние здания – неудовлетворительное.

– Неудовлетворительное, но не аварийное. Только «аварийное состояние» говорит о том, что здание нужно закрыть и прекращать учебный процесс, – добавил Олег Атясов.

Председатель правления добавил, что в России есть множество зданий, в том числе и учебных, которые находятся в более плачевном состоянии, где без прекращения учебного процесса проводится капитальный ремонт.

– Мы пришли к выводу, что основание для закрытия нашего филиала является надуманным, – отметила секретарь учёного совета кафедры социально-культурной деятельности вуза Людмила Андрюкина.

С официальной информацией по результатам проверки можно ознакомиться в пресс-релизе на сайте вуза.

Так был ли капремонт?

Преподаватели также отмечают, что ежегодно направляли официальные документы в основной вуз в Москву, где говорили о необходимости ремонтных работ. Так, документы, отправленные в 2017-2018 году в адрес головного вуза с просьбами и предложениями по поддержке материальной базы филиала с предложениями, сметами и необходимыми документами, остались без ответа. Об этом рассказал заместитель директора, доцент кафедры социально-культурной деятельности Калинин Владимир Валентинович.

В частности, в письме на имя ректора от декабря 2017 года (№01547) рассказывается, что «27 декабря текущего года около 7 утра произошло самопроизвольное обрушение части карниза с одного из центральных фасадов рязанского филиала.

За период с июля 2017 года по настоящее время это второй случай обрушения. По счастливой случайности прохожие не пострадали. Во избежание травмирования, филиал вынужден провести искусственное обрушение непрочно удерживающихся частей декора. А также установить временное деревянное ограждение фасада. <…> Эту работу своими силами мы провести не сможем в течение декабря».

Также в письме говорится о том, что необходимо сделать и о каких суммах идёт речь.

– Филиал неоднократно обращался в адрес МГИК с просьбой о внесения в финансово-хозяйственный план работы института проведение проектно-сметных работ по зданию филиала, а также выделения средств на текущий ремонт, – зачитал документ Владимир Калинин.

Преподаватели отметили, что с 2018 года им говорили о том, что деньги на ремонтные работы выделяются. При этом речь шла ос самых разных суммах – от 7,5 до 10 млн рублей.

– Все были окрылёнными и думали, что всё, наконец-то и мы тоже дождались. Прорабатывалась дорожная карта, начинать его нужно было с крыши и внешнего фасада здания. Потому что там ситуация более плачевная, – отметили преподаватели.

Людмила Андрюкина добавила, что речь шла именно о поэтапном ремонте.

– Сначала крыша, потом будет ремонт 4, 3, 2, 1 этажа. Мы потратили столько сил, чтобы выбросить ненужную бумагу, мы освобождали свои аудитории. Мы готовились ко всему этому. На самом деле, нерешаемых проблем нет, – сказала секретарь учёного совета.

Известно, что на сегодняшний день заказана проектно-сметная документация по итогам акта технического обследования. В государственной инспекции такой документации нет. Протокола о ликвидации филиала также нет.

О результатах проверки

В Рязанском филиале МГИК действительно проводилась проверка Рособрнадзора. Как заметила Людмила Андрюкина, серьёзных замечаний не было.

– Нас финансирует не главный вуз, а минкульт через московский вуз. Всё, что касается инициатив, связанных с проектами, идёт через головной вуз, – сказала Людмила Андрюкина.

По результатам плановой проверки в вузе есть ряд несоответствий (акт выставлен на официальном сайте вуза) и срок ликвидации. Замечания самые разные: от несоответствующего количества фотографий абитуриентов при поступлении до отсутствия литературы в библиотеке учебного заведения, указанной в программе.

– Нам давно не выплачивают деньги на методическую литературу. Библиотека не получает в полном объёме необходимые книги. И, наконец, по некоторым дисциплинам нет современных учебников в печатном виде, – сказала секретарь.

Она также напомнила о реализации 12 нацпроектов, обозначенных в майских указах президента.

– В нацпроекте «Культура» одна из составляющих направлена на качественное изменение состояния сферы культуры. Фактически это капитальный ремонт культурных учреждения. В этой ситуации выглядит странно, что нас закрывают по причине аварийности, вместо того чтобы инициировать выделение средств по нацпроекту, – сказала Людмила Алексеевна.

Стоит сказать, что в этом году вуз осуществил набор абитуриентов по всем специальностям. И информация о закрытии вуза на первой линейке, мягко говоря, их удивила.

Что в итоге?

Рязанский филиал МГИК – последний филиал московского университета в ЦФО. Раньше у центрального вуза таких точек было 9.

Студенты и преподаватели сдаваться не намерены. Они отправили коллективное письмо на имя президента РФ Владимира Путина, где отметили, что майские указы не выполняются и обозначили, что ликвидация филиала должна идти в установленном законом порядке.

В письме также предлагаются конкретные идеи на имя уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной. Основных идей три:

– Сохранить филиал с расширением полномочий и статуса вуза;

– Создать факультет на базе РГУ имени С.А. Есенина;

– Создать региональный вуз.

Копии письма отправили в Министерство культуры РФ, головной вуз, два комитета Государственной думы, российскому политику Ольге Голодец и Тамаре Данилиной.

– Мы будем биться, насколько нам хватит сил, чтобы сохранить вуз, – сказала Людмила Андрюкина.