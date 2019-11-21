Бензин Рязанской НПК «Евро 6» получил сразу три награды на всероссийском конкурсе

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») победило на Всероссийском конкурсе качества «100 лучших товаров России-2019». Автомобильный бензин АИ-95-К5 «Евро 6» получил сразу три награды – стал лауреатом с включением в общероссийский Каталог, попал в «Золотую сотню» товаров России и стал «Новинкой года». Заслуженные награды вручили на областной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.



Бензин АИ-95-К5 «Евро 6» стал новинкой в производственной линейке АО «РНПК» в 2019 году. Технологию производства с использованием высококачественных компонентов разработали специалисты НПЗ ПАО «НК «Роснефть». Новая рецептура позволила сократить на 20-40% содержание веществ, влияющие на окружающую среду. В новом топливе содержится значительно меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что снижает токсичность выхлопных газов. Благодаря этому «Евро 6» позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах на 12,5 % и количество отложений в камере сгорания двигателя – на 12,7%.



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Производство нового топлива стало возможным благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования, реализуемой в рамках Стратегии «Роснефть 2022», позволяющих компании лидировать во всех аспектах ее деятельности. Рязанцы начали приобретать «Евро 6» уже в мае 2019 года.



– Курс на модернизацию производства, который определён в рамках плана развития предприятия и реализуется сегодня, позволяет предприятию не стоять на месте и выпускать новое топливо, – сказал главный технолог АО «РНПК» Юрий Гордеев. – Бензин «Евро 6» это разработка Компании «Роснефть». Высокие эксплуатационные характеристики бензина были подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП).



Он также отметил, что научные эксперты по результатам квалификационных и стендовых испытаний рекомендовали к производству и применению в автомобильной технике бензины «Евро 6». Рязанская РНПК стала третьи заводом, где производится новое топливо.



– Очень приятно, что результат нашего совместного труда удовлетворяет современные запросы автолюбителей и получил высокую оценку у конкурсного жюри», – добавил Юрий Гордеев.



Отметим, что АО «РНПК» неоднократно побеждало в Программе «100 лучших товаров России». С 1998 года продукция завода регулярно входит в списки «100 лучших товаров России» с присуждением знака качества. Почти ежегодно продукция, выпускаемая на РНПК, становилась лауреатом конкурса в разных номинациях.



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Продукция АО «РНПК», отмеченная за время существования Программы дипломами лауреата и дипломанта с внесением в общероссийские Каталоги:



1998 год — Рязанские бензины серии РЭК;



2000 год — масла моторные — лауреаты Программы;



2001 год — дизельное топливо с улучшенными экологическими свойствами – дипломант Программы;



2006 год – топливо дизельное Евро экологического класса 3 – лауреат программы, бензины автомобильные экологического класса 3 – дипломанты Программы;



2007 год – бензины автомобильные для автомобилей класса Евро-4 и бензины автомобильные ULTIMATE – лауреаты Программы;



2009 год — топливо дизельное Евро 5 с содержанием серы до 10 ррм и топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт – лауреаты Программы;



2011 год — два вида продукции РНПК: неэтилированные бензины (Премиум Евро-95 вид II; Супер Евро-98 вид II) и дизельное топливо – лауреаты Программы;



2012 год — автомобильные бензины класса 4 марок Pulsar-92 и Pulsar-95, а также топливный сжиженный углеводородный газ пропан-бутан автомобильный включены в общероссийский каталог «100 лучших товаров России»;



2013 год — бензин автомобильный фирменный Pulsar-95, класс 5 — лауреат, бензины неэтилированные Премиум Евро-95, вид III и Супер Евро-98, вид III – дипломанты;



2014 год — топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 и дизельное топливо летнее и межсезонное ДТ-Л-К5 и ДТ-Е-К5.



2015 год — бензин неэтилированный АИ-92- К5 и дизельное топливо зимнее — К5 – лауреаты



2016 год — топливо судовое дистиллятное DMF вид I по СТО 85778267-002-2014



2017 год — битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД 100/130 и БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014



2018 год – автомобильный бензин высокооктановый экологического класса К5 марки АИ-100-К5 стал лауреатом Программы, а также награжден Почетным дипломом «Золотая сотня».



2019 год – бензин АИ-95-К5 «Евро 6».



Для справки:



Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1998 года Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.



Цель проекта – мотивировать предприятия к повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, импортозамещению и наполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

