Аркадий Фомин: Занятия физической культурой и спортом учат преодолевать любые трудности

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с днём физкультурника. Публикуем полный текст поздравления.

Дорогие рязанцы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем физкультурника!

Занятия физической культурой и спортом закаляют характер, учат преодолевать любые трудности, несут с собой бодрость и хорошее настроение. Это важно для развития всего общества, для его социально-экономического благополучия.

В Рязанской области растет число людей, для которых спорт становится частью привычного образа жизни. Во многом это результат работы по созданию условий для занятий, возрождению системы ГТО. В регионе формируется современная спортивная инфраструктура, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы и площадки, проводятся соревнования различного уровня.

Особая гордость Рязанского края – наши прославленные чемпионы, вписавшие свои имена в историю российского спорта! Благодаря их таланту и упорству, в копилке региона множатся награды Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов страны и мира, турниров и состязаний. Яркие выступления титулованных земляков вдохновляют юных рязанцев, которые только начинают путь по дороге спортивных достижений.

Желаю всем, кто занимается профессиональным спортом и физической культурой, крепкого здоровья, веры в свои силы, отличного настроения, новых достижений во славу России и нашей области!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»