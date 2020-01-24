В связи с массовым поступлением жалоб от жителей Октябрьского и Советского районов города Рязани на специфический «рыбный» запах воды из-под крана, администрация города во взаимодействии с ответственными ведомствами и предприятиями принимает необходимые меры по обеспечению граждан качественной питьевой водой.



Жалобы на запах воды из-под крана начали поступать 20 января с района запитки Окской очистной водопроводной станции – пос. Дядьково и улиц Затинная, Кальная, Касимовское шоссе, Фирсова, Горького, Грибоедова, Шереметьевская, Электрозаводская, Подгорная, Садовая, Большая. По данным управления энергетики и ЖКХ, общее число жителей, которых затронула эта проблема, составляет около 35000 человек.



МП «Водоканал г. Рязани» оперативно реагировало на запросы жителей и направляло специалистов лаборатории для отбора проб воды на проверку с разных адресов. С целью исключения возможного загрязнения источников водоснабжения антропогенными и промышленными влияниями, лаборатория проводила расширенные исследования качества воды, которая поступает на очистные сооружения и подается в распределительную сеть.



Заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров также направил руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области Ларисе Сараевой официальное письмо с просьбой провести отбор проб и выдать заключение о качестве воды, подаваемой населению Рязани.



По результатам исследований сбросов сточных вод не выявлено. Все показатели – химические и микробиологические – находятся в пределах гигиенических нормативов или на соответствующем уровне. Вода является безопасной для потребителей и соответствует нормам.



По словам начальника химико-бактериологической лаборатории МП «Водоканал г. Рязани» Натальи Антиповой, причиной запаха воды стали сезонные особенности реки Ока. «В этом году действительно аномальная погода. Вода до сих пор не замерзла, и в затоне происходят процессы разложения водорослей и микроорганизмов. Помимо этого, уровень воды в Оке на 2.5 м ниже нулевой отметки. По всей видимости, донные отложения могли попасть на водозабор. По химическим показателям они безвредны, но дают такой неприятный запах», – подчеркнула Наталья Антипова и добавила, – «Подобные явления характерны для середины осени. В ноябре, с замерзанием воды, эти процессы прекращаются».



С целью снижения уровня запаха в воде на очистных водопроводных станциях были проведены мероприятия по увеличению кратности промывки фильтров, сбросу осадка с отстойников, дополнительному увеличению доз реагентов для очистки воды.



В дальнейшем «Водоканалом» было принято решение о переходе с водозабора, который находится в Дядьковском затоне на водозабор в русле реки, принадлежащем АО «РНПК». По данным предприятия, в ближайшие часы ситуация улучшится. При этом контроль за качеством воды и за ее безопасностью будет производиться непрерывно. Лаборатории работают в круглосуточном режиме.



В связи с принимаемыми мерами около 20000 кубометров воды в сутки будет поступать потребителям с водозаборных сооружений АО «РНПК», еще 10000 кубических метров будут компенсированы собственными скважинами артезианской воды «Водоканала» и 10000 кубометров – приобретены у поставщика артезианской воды.



Все финансовые обязательства будет нести предприятие. Потребителей это не коснется.

