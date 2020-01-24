24 января в Скопинском комплексном центре социального обслуживания населения открыта служба выдачи средств реабилитации и отделение дневного пребывания. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Служба выдачи средств реабилитации на базе Скопинского центра организована для оказания поддержки людям с ограниченными возможности здоровья и тем, кто за ними ухаживает. В рамках работы предусмотрена возможность максимально оперативного предоставления нуждающимся кресел-колясок, функциональных кроватей, специальных матрацев, ходунков и других приспособлений и оборудования на срок до 6 месяцев с возможностью его продления.

В отделении дневного пребывания Центра будут проводиться досуговые мероприятия, в том числе для маломобильных граждан, людей с ментальными и когнитивными нарушениями.

Сейчас в регионе действует 7 служб выдачи средств реабилитации и 6 отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.