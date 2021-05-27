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Четверг, 27 мая, 2021
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Рязань передаст в аренду помещения без проведения торгов

7info
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На заседании Рязанской городской Думы принят ряд решений о передаче муниципальных помещений в аренду. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Администрация Рязани передаст помещения без проведения торгов Рязанской городской общественной организации детей и подростков-инвалидов «Росток» и Рязанской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы –  «Инвалиды войны». Кроме того, часть нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 11/63, пом. Н13, будет передана  в безвозмездное пользование государственному казенному учреждению Рязанской области «Учреждение по обеспечению деятельности мировых судей».

Также депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета города Рязани за 1 квартал 2021 года и отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда города Рязани за тот же период. Было отмечено, что бюджет города за отчетный период исполнен на 2 млрд. 261 млн. рублей, или на 17,6% к уточненному плану. 

Собственные доходы составили 1 млрд. 179 млн. рублей, объем безвозмездных поступлений – 1 млрд. 082 млн. рублей. По расходам бюджет исполнен на 2 млрд. 452 млн. рублей, или 18,5% к уточненному плану. Объем поступлений в муниципальный дорожный фонд составил 53 млн. рублей, расход — 50,6 млн. рублей.

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