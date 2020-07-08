Юлия Рокотянская: Семья – главное в жизни человека, его опора и поддержка

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Главы муниципального образования Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем семьи, любви и верности.

Дорогие рязанцы!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот праздник посвящен памяти преподобных супругов Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями влюбленных, хранителями семьи и брака.

Семья – главное в жизни человека, его опора и поддержка. Именно семья формирует характер, закладывает основы духовного и нравственного воспитания. Семья – это наш надежный тыл, наши самые близкие люди, с которыми мы делим печали и радости, обращаемся за советом в трудную минуту.

Недаром символом праздника стала ромашка – простой и очень красивый цветок, который похож на маленькое солнышко с белыми лучами – лепестками. Говорят, если посадить у дома ромашки, в семье обязательно воцарятся любовь и взаимопонимание.

Желаю всем рязанцам гармонии, благополучия, уважения, доверия и доброты. Пусть в ваших домах не смолкает детский смех, а семейный очаг всегда будет наполнен теплом родных сердец, радостью и счастьем. С праздником!