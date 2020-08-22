Юлия Рокотянская: Пусть в ваших сердцах всегда живёт гордость за родную страну

Дорогие рязанцы!

От всего депутатского корпуса Рязанской городской Думы и от себя лично

поздравляю вас с Днём государственного флага России.

Поднятый впервые более трёх столетий назад, бело-сине-красный триколор

сегодня – один из главных символов нашей страны, её единства, суверенитета и

могущества. Белый цвет означает мир и чистоту, синий – верность и честность,

красный – мужество и любовь. Эти понятия являются нравственными

ориентирами для каждого из нас. Пусть этот флаг развевается над Россией,

олицетворяя ее многовековую историю и силу духа российского народа.

Уважаемые рязанцы, пусть в ваших сердцах всегда живёт гордость за родную

страну. Эти патриотические чувства мы должны передать подрастающему

поколению, чтобы наши дети выросли достойными гражданами великой Родины.

Желаю вам благополучия, мира, добра и новых свершений на благо России!