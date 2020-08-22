Новости РязаниВластьОрганы властиГордума Юлия Рокотянская: Пусть в ваших сердцах всегда живёт гордость за родную страну 7info 22.08.2020 15:06 Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила жителей города с Днём флага. Дорогие рязанцы!От всего депутатского корпуса Рязанской городской Думы и от себя личнопоздравляю вас с Днём государственного флага России.Поднятый впервые более трёх столетий назад, бело-сине-красный триколорсегодня – один из главных символов нашей страны, её единства, суверенитета имогущества. Белый цвет означает мир и чистоту, синий – верность и честность,красный – мужество и любовь. Эти понятия являются нравственнымиориентирами для каждого из нас. Пусть этот флаг развевается над Россией,олицетворяя ее многовековую историю и силу духа российского народа.Уважаемые рязанцы, пусть в ваших сердцах всегда живёт гордость за роднуюстрану. Эти патриотические чувства мы должны передать подрастающемупоколению, чтобы наши дети выросли достойными гражданами великой Родины.Желаю вам благополучия, мира, добра и новых свершений на благо России! Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram Комментарии для сайта Cackle Предыдущая статьяСоцсети: в аквапарке «Окская жемчужина произошёл пожарСледующая статьяВ Рязанской области зафиксированы новые случаи коронавируса