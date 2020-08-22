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Юлия Рокотянская: Пусть в ваших сердцах всегда живёт гордость за родную страну

7info

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила жителей города с Днём флага.

Дорогие рязанцы!

От всего депутатского корпуса Рязанской городской Думы и от себя лично
поздравляю вас с Днём государственного флага России.

Поднятый впервые более трёх столетий назад, бело-сине-красный триколор
сегодня – один из главных символов нашей страны, её единства, суверенитета и
могущества. Белый цвет означает мир и чистоту, синий – верность и честность,
красный – мужество и любовь. Эти понятия являются нравственными
ориентирами для каждого из нас. Пусть этот флаг развевается над Россией,
олицетворяя ее многовековую историю и силу духа российского народа.

Уважаемые рязанцы, пусть в ваших сердцах всегда живёт гордость за родную
страну. Эти патриотические чувства мы должны передать подрастающему
поколению, чтобы наши дети выросли достойными гражданами великой Родины.
Желаю вам благополучия, мира, добра и новых свершений на благо России!

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