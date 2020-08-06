Второй этап рыбатлона пройдет на карповом озере под Рязанью

15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец состоится 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону со всеми возможными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности. Данный карповый водоем регулярно зарыбляется, поэтому у каждого рыбатлониста есть отличный шанс вытащить неплохого карпа.

Как всегда, от участника лишь требуется принести с собой телескопическую поплавочную удочку. Все наживку выдают организаторы. Участие – бесплатное. Регистрация участников проходит на главной странице сайта rybatlon.ru.

Правила рыбатлона прежние — нужно пробежать три круга менее полутора км каждый и, дважды заходя на рыбнище, поймать по одной рыбе любого размера и вида на каждом рыбнище.

Для девушек предусмотрено отдельное награждение, а в общих призах значатся всевозможные рыболовные аксессуары, включая солидное удилище TIRANA и катушки, различные сертификаты, в том числе на Додо-пиццу и на необычный перкуссионный массаж и многое другое…

Расписание 2 этапа соревнований по рыбатлону-2020:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафные круги

16:30 – награждение

Главные партнеры –

Магазин «ОХОТАКТИВ» в ТД «Барс» на Московском

и торговая марка «TIRANA»;

Питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», газировка «ЛУНАПАРК».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Генеральный полиграфический партнёр – Типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «РЫБАЛКА – ЭТО ЖИЗНЬ», рыболовный магазин «РЫБАЧОК», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», студия современного восстановления здоровья «REHAB STUDIO».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 новостей», «Авторадио» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «Охота и рыбалка», журнал «Телесемь», проект «РЫБАLOVE».