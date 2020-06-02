Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ. Трансляция велась в группе Образование и молодёжь Рязанской области.

В этом году в связи сложившейся эпидемиологической ситуацией изменился порядок обучения. завершения и сдачи ЕГЭ.

Для получения аттестата об основном и среднем образовании в этом году не нужно сдавать ЕГЭ. Их выдадут по итогам промежуточной аттестации до ЕГЭ.

Экзаменационный период с 3 по 25 июля. С 3 по 8 августа пройдёт дополнительный период. 29 июня пройдёт пробный ЕГЭ без участия выпускников. В Ряз обл ex в ЕГЭ планируют около 5000 человек — выпускники этого года, прошлых лет и учащиеся средне-специальных учреждений. На территории Ряз обл создан 31 пункт проведения ЕГЭ 29 в школах и 2 на дому. Везде будут обеспечены условия для технического сопровождения, информационной и санитарно-эпидемиологической безопасности. При установлении у выпускника повышенной температуры или признаков ОРВИ, к экзаменам его не допустят. Они смогут сдать ЕГЭ в резервные дни или в дополнительный период.

Русский язык будет проводиться в 2 дня, так как при рассадке участников необходима дистанция в 1,5 метра. Распределение будет проведено до 15 июня. Информацию направят в школы.

Всех участников ЕГЭ обеспечат доставкой до места сдачи ЕГЭ. Продолжительность экзаменов будет такой же, как и в предыдущие годы. Задания упрощать не планируют. Использование дополнительной литературы и средств связи по-прежнему запрещено.

В расписании экзаменов предусмотрены резервные дни для тех, кто не смог по документально подтверждённым причинам сдать ЕГЭ в основной период.

С 2 июня на youtube-канале РИРО организованы консультации экспертных комиссий, которые помогут в подготовке.

Выпускники прошлых лет также будут сдавать ЕГЭ в те же даты, что и выпускники этого года.

– Мы уверены, что данные сроки будут окончательными. Хотя стопроцентной гарантии дать в сегодняшней эпидемиологической ситуации никто не может, – отметила Ольга Щетинкина.

Сроки подачи документов в вузы уже определены – с 20 июня по 17 августа 2020 года. Подать нужно паспорт, аттестат, фото, приписное свидетельство или военный билет, результаты ЕГЭ и медицинскую справку. Абитуриенты имеют право подать документы до начала ЕГЭ, а вузы уже сами проверят результаты ЕГЭ по необходимым им предметам.

В ссузы документы можно будет подать с 1 по 25 августа. При наличии свободных мест – до 25 ноября.

Ольга Щетинкина напомнила, что на все вопросы, связанные с ЕГЭ, ответят сотрудники «горячей линии» министерства образования Рязанской области по телефону (4912)515137.

– Любой экзамен в нашей жизни – это испытание. Желаю выпускникам спокойной подготовки к экзаменам. А родителям желаю быть уверенными в своих детях и поддерживать их, – заявила Щетинкина.