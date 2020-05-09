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Восемь рязанцев с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

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Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусом.

На 9 мая в больницах Рязани проходят лечение 230 пациентов с COVID-19, среди которых 14 детей. Остальные заразившиеся лечатся дома, госпитализация им не требуется. 

Состояние 14 госпитализированных оценивается как тяжёлое. Восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 

В состоянии средней степени тяжести находятся 130 человек, состояние 86 – удовлетворительное. 

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