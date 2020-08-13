Водитель инкассаторской машины устроил ДТП под Касимовом

В среду, 12 августа, на окружной дороге в Касимове произошло ДТП с инкассаторской машиной. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Сообщается, что авария случилась в 17.30. 61-летний водитель инкассаторского автомобиля Volkswagen Transporter, при выезде из города в сторону поста ГИБДД не пропустил Great Wall.

В результате столкновения 36-летний водитель Great Wall из Курской области, а также его пассажиры в возрасте 36 и 7 лет получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

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По факту ДТП проводится проверка.