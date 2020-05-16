Суббота, 16 мая, 2020
13.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Во время пятничного рейда рязанская полиция выявила почти 400 нарушений

7info
-

Госавтоинспекция сообщила результаты массового рейда, который прошёл в пятницу в Рязани. Информация появилась в группе ГИБДД в социальной сети ВКонтатке.

Напомним, вчера сотрудники полиции массово останавливали автомобили. Одной из точек было Московское шоссе. По словам очевидцев, напротив ТРЦ «Премьер» стояло порядка 20 автомобилей ГИБДД. 

Сообщается, что в ходе рейда выявлено 383 нарушения ПДД. Задержано 6 нетрезвых водителей, ещё один из водителей отказался пройти медицинское освидетельствование. Двое задержанных попались пьяными за рулём повторно. Теперь на них заведут уголовные дела. 

Пресечено 24 нарушения со стороны пешеходов, выявлено 83 случая незаконной тонировки, 10 водителей были без прав, пятеро нарушили правила перевозки детей.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Растёт число юных рязанцев, заражённых COVID-19

COVID-19
В Рязанской области выросло число детей, заражённых коронавирусом. По данным оперативной группы правительства Рязанской области, на 16 мая их зарегистрировано 230. Днём...
Узнать больше

Назван возраст рязанцев, заражённых коронавирусом

COVID-19
Оперативная группа правительства обновила информацию о возрасте рязанцев, заражённых коронавирусом. По состоянию на 11 часов 16 мая COVID-19 в...
Узнать больше

Во время пятничного рейда рязанская полиция выявила почти 400 нарушений

Новости Рязани
Госавтоинспекция сообщила результаты массового рейда, который прошёл в пятницу в Рязани. Информация появилась в группе ГИБДД в социальной сети ВКонтатке.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Во время пятничного рейда рязанская полиция выявила почти 400 нарушений

Новости Рязани
Госавтоинспекция сообщила результаты массового рейда, который прошёл в пятницу в Рязани. Информация появилась в группе ГИБДД в социальной сети ВКонтатке.
Узнать больше

В Рязани скончались две женщины с подтвержденным коронавирусом

COVID-19
В субботу, 16 мая, в Рязани скончались две женщины с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 
Узнать больше

В Рязани умер ещё один пациент с положительным тестом на COVID-19

COVID-19
В пятницу, 15 мая, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти ещё одного пациента с положительным результатом теста на COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Дачный ответ. Что изменилось в дачном законодательстве

Акценты
Кадастровая палата рассказала о практике применения нового закона о садоводстве и огородничестве
Узнать больше

Рязанское отделение Сбербанка провело виртуальный круглый стол, посвященный вопросам покупки строящегося жилья

Акценты
О новых программах Сбербанка об ипотечном кредитовании и о том, какая сейчас ситуация на рынке жилья рассказали начальник управления по работе с...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Актёры

Акценты
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+