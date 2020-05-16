Во время пятничного рейда рязанская полиция выявила почти 400 нарушений

Госавтоинспекция сообщила результаты массового рейда, который прошёл в пятницу в Рязани. Информация появилась в группе ГИБДД в социальной сети ВКонтатке.
Напомним, вчера сотрудники полиции массово останавливали автомобили. Одной из точек было Московское шоссе. По словам очевидцев, напротив ТРЦ «Премьер» стояло порядка 20 автомобилей ГИБДД.
Сообщается, что в ходе рейда выявлено 383 нарушения ПДД. Задержано 6 нетрезвых водителей, ещё один из водителей отказался пройти медицинское освидетельствование. Двое задержанных попались пьяными за рулём повторно. Теперь на них заведут уголовные дела.
Пресечено 24 нарушения со стороны пешеходов, выявлено 83 случая незаконной тонировки, 10 водителей были без прав, пятеро нарушили правила перевозки детей.
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