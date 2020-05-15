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Полиция проведёт в Рязани масштабные рейды

7info
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С вечера пятницы, 15 мая, в течение всех выходных сотрудники Госавтоинспекции будут проводить в Рязани масштабные рейды. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Основной упор инспекторы будут делать на выявление нетрезвых водителей. Также будут выявлять незаконную тонировку и нарушителей режима самоизоляции.

Отметим, что в интернете уже появилось видео, на котором запечатлён такой рейд. На Московском шоссе у ТРЦ «Премьер» засняли несколько патрульных машин. 

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