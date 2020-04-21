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Владелец ТРЦ «Малина» написал открытое письмо губернатору

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В Рязани владелец ТРЦ «Малина» Игорь Скворцов написал открытое письмо губернатору Николаю Любимову. Текст обращения во вторник, 21 апреля, распространила пресс-служба торгового центра.

Скворцов рассказывает о ситуации, в которой «Малина» оказалась из-за введения ограничений для борьбы с распространением коронавируса. В ТРЦ закрыты практически все магазины, кроме супермаркета «Перекрёсток», «Детского мира», аптеки «Ригла» и «Магнит Косметик». Доходы, по словам Скворцова, в апреле упали на 95%, при этом все обязательства по содержанию торгового центра собственник выполняет. В том числе, выплачивается зарплата сотрудникам. 

В связи со сложившейся ситуацией, собственник просит признать ТРЦ пострадавшим от коронавируса. Он просит на год отсрочить уплату всех налогов, ввести полугодичные каникулы на обслуживание банковских кредитов. Кроме того, предоставить кредиты на выплату зарплаты сотрудникам, и отсрочить коммунальные платежи. 

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