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Новости РязаниПроисшествия

В жёстком ДТП под Рязанью пострадали пять человек

7info

Пять человек пострадали во время ДТП под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла в четверг, 9 июля, в 19.30 на 16-м километре автодороги Рязань – Ряжск. 22-летний житель Рязани не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2111 и врезался в ВАЗ-2112 под управлением 34-летнего мужчины.

В ДТП получили травмы водитель и 34-летняя пассажирка ВАЗ-2112, а также пассажиры ВАЗ-2111 в возрасте 26, 25 и 22 лет. Всем им потребовалась помощь медиков.

По факту аварии проводится проверка. 

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