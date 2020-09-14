В воздухе Рязани зафиксировано повышенное содержание формальдегида

Уровень загрязнения воздуха в Рязани в августе оценивался как повышенный. Об этом сообщается на сайте Рязанского гидрометцентра.

Отбор проб атмосферного воздуха в Рязани ведётся на четырёх стационарных постах, четыре раза в сутки, ежедневно. Загрязнённость проверяется по 9 ингредиентам.

Наибольший вклад в показатель загрязнённости атмосферы в Рязани в августе внесла повышенная концентрация формальдегида в посёлке Строитель и в Сысоево.

В то же время специалисты выяснили, что содержание в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало.

Справка (по материалам Википедии):

Формальдеги́д (от лат. formīca – «муравей») – органическое соединение, бесцветный газ с резким неприятным запахом, хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных растворителях. Ирритант, контаминант, канцерогенен. В больших концентрациях ядовит.