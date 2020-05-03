В тяжёлом состоянии находятся 48 рязанцев с коронавирусом

Врачи оценивают как тяжёлое состояние 48 рязанцев с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
16 человек из этих 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Всего по состоянию на 3 мая в больницах Рязани находится 236 человек. 13 из них – дети.
В удовлетворительном и состоянии средней тяжести находятся 188 пациентов. Другие – тяжёлые.
Остальные пациенты с COVID-19 переносят болезнь легко, они лечатся дома. Госпитализация им не требуется.
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