В среду в Рязани будет тепло и сухо

В среду, 16 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Метеопрогноз опубликован на сайте регионального управления МЧС России.
Синоптики обещают северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.
В среду, 16 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Метеопрогноз опубликован на сайте регионального управления МЧС России.
Синоптики обещают северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.
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