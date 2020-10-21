В следственном управлении состоялось оперативное совещание по итогам работы

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин провёл оперативное совещание. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Участниками совещания в режиме видеоконференцсвязи стали руководители подразделений аппарата следственного управления и межрайонных следственных отделов.

На совещании обсуждались итоги работы следственных органов по основным направлениям деятельности за 9 месяцев текущего года, а также вопросы повышения эффективности расследования тяжких и особо тяжких преступлений.

Открывая совещание, руководитель следственного управления привел результаты деятельности следственных органов, обратил внимание на допущенные недостатки, нарушения и просчеты в работе. Владимир Анатольевич отметил, что первоочередной задачей является недопущение снижения качества следствия. Он также указал на необходимость принятия дополнительных мер к повышению эффективности работы по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. Особое внимание обращено на активизацию работы по фактам невыплаты заработной платы, коррупционным преступлениям и возмещению ущерба, причиненного преступными действиями.

В ходе совещания руководством следственного управления были заданы вопросы каждому руководителю межрайонных следственных отделов и заслушаны их отчеты об устранении имеющихся недостатков в работе и повышении ее эффективности.