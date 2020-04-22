В Скопинском районе ремонтируют дороги

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В Скопинском районе ремонтируют сразу несколько участков дорог. Об этом сообщили в районной администрации. 

Идут работы на участке автодороги Рязань – Пронск – Скопин протяжённостью 730 метров, также ремонтируют километровый участок межмуниципальной дороги Чулково – Ермолово. 

Деньги – 8,5 млн рублей – были выделены из бюджета Рязанской области. Работы проводит Скопинское ДРСУ.

По словам главного инженера ДРСУ Александра Мастяева, на ремонтируемых участках планируется заменить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины. 

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