В Шацке водитель сбил девушку и скрылся с места преступления

Во вторник, 15 сентября, водитель сбил девушку-подростка в Шацке и скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 22:30 15-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, который находится на улице Комсомольской вблизи дома №34. В этот момент 31-летний житель Пензенской области ехал по той же дороге на «Шевроле Ланос».

В итоге мужчина сбил девушку и скрылся с места преступления. В результате аварии пешеход получил травмы.

Благодаря оперативным действия сотрудников ГИБДД злоумышленника удалось разыскать в короткие сроки. По факту произошедшего проводится проверка.