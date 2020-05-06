В Рязанскую область приехали почти 45 тысяч «туристов»

В Рязанской области продолжается учёт приезжающих из других регионов. Делается это по поручению губернатора Николая Любимова для борьбы с распространением коронавируса.
По данным оперативной группы регионального правительства, на 6 мая известно о 44 тыс 728 гражданах, прибывших в муниципальные образования. Это без Рязани, где учёт ведётся отдельно.
Сейчас в районах области на самоизоляции или в обсервациях находятся 2356 приезжих. 1467 человек «карантин» уже прошли, они здоровы.
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