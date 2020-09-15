В Рязанском кардиодиспансере провели уникальную операцию по восстановлению лучевой артерии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Подобная операция проведена в регионе впервые. Шестидесятилетняя жительница Рязани в течение двадцати лет семь раз становилась пациентом стационара кардиодиспансера. При заболевании – мультифокальном атеросклерозе, которым страдает женщина, – происходит отложение холестерина на внутренней стенке различных артерий. Во время предыдущих госпитализаций больной было проведено стентирование сосудов сердца, вылечены подключичная, сонная и одна почечная артерии.
Недавно проблемы начались со второй почечной артерией, потребовалось оперативное вмешательство. Однако появились серьезные трудности с доступом. Ранее манипуляции проводились через лучевые артерии на руках, но они оказались «закрыты», то есть из-за небольшого диаметра и частого использования в качестве входа для проведения малоинвазивного вмешательства, нарушилась их проходимость и пульсация не определялась. Кроме того, дело осложнялось постоянно высоким давлением и излишним весом пациентки, а при этом использование бедренной артерии сопряжено с высоким риском сосудистых осложнений.
Он уточнил, что при выписке пациентки пульс на прооперированной лучевой артерии сохранился, а значит, состояние ее нормальное и при необходимости эту артерию можно будет вновь использовать для доступа.
После двойной операции на руке пациентки остался лишь след от прокола, шириной два миллиметра. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и отдыхает на Черноморском побережье.