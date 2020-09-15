В Рязанском кардиодиспансере провели уникальную операцию по восстановлению лучевой артерии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Подобная операция проведена в регионе впервые. Шестидесятилетняя жительница Рязани в течение двадцати лет семь раз становилась пациентом стационара кардиодиспансера. При заболевании – мультифокальном атеросклерозе, которым страдает женщина, – происходит отложение холестерина на внутренней стенке различных артерий. Во время предыдущих госпитализаций больной было проведено стентирование сосудов сердца, вылечены подключичная, сонная и одна почечная артерии.

Недавно проблемы начались со второй почечной артерией, потребовалось оперативное вмешательство. Однако появились серьезные трудности с доступом. Ранее манипуляции проводились через лучевые артерии на руках, но они оказались «закрыты», то есть из-за небольшого диаметра и частого использования в качестве входа для проведения малоинвазивного вмешательства, нарушилась их проходимость и пульсация не определялась. Кроме того, дело осложнялось постоянно высоким давлением и излишним весом пациентки, а при этом использование бедренной артерии сопряжено с высоким риском сосудистых осложнений.

– Мы решили вначале восстановить «входные ворота» – закрытую лучевую артерию. На кисти руки нашли сосуд, где была пульсация, через него провели реканализацию и баллонную ангиопластику лучевой артерии. Нам удалось добиться полного восстановления закрытого сосуда. А затем через него было сделано стентирование почечной артерии, – рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Он уточнил, что при выписке пациентки пульс на прооперированной лучевой артерии сохранился, а значит, состояние ее нормальное и при необходимости эту артерию можно будет вновь использовать для доступа.

– Случай редкий, обычно для ввода инструмента пользуются бедренной артерией, но у нашей пациентки использовать её было не желательно, поэтому мы выбрали нестандартный путь и прошли его успешно, – отмечает Сергей Бирюков.

После двойной операции на руке пациентки остался лишь след от прокола, шириной два миллиметра. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и отдыхает на Черноморском побережье.

– Для нас это отличный опыт. Мы вводим его в практику, аналогичную операции повторили через неделю после проведения первой. И она тоже прошла успешно, – подчеркивает Сергей Бирюков.