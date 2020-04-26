В Рязанской области женщина убила и расчленила знакомую

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Пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области сообщила подробности убийства с расчленением.

По данным следствия, утром в субботу, 25 апреля, на одной из улиц в Скопине был обнаружен фрагмент тела человека. После этого при осмотре близлежащей местности на берегу реки Вёрда также обнаружены фрагменты тела.

После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Оперативно была установлена личность погибшей – 58-летняя местная жительница считалась пропавшей с 13 апреля. Также была задержана подозреваемая – 35-летняя ранее неоднократно судимая женщина.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 12 апреля в квартире сожителя подозреваемой. Женщины выпивали, во время застолья между ними произошла ссора на почве ревности. Подозреваемая несколько раз ударила свою соперницу ножом в грудь. От полученных ран та скончалась на месте.

После этого женщина расчленила труп. Части тела она упаковала в полиэтиленовые пакеты. Часть отнесла в контейнер около дома, часть на берег реки. Также подозреваемая замыла кровь и вымыла нож. После этого сообщила в полицию о пропаже подруги.

Сначала женщина не признавала свою вину, но затем созналась в убийстве. Сейчас она задержана, в ближайшее время суд решит вопрос о помещении её под стражу.