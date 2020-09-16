В Рязанской области заработала служба выдачи средств реабилитации

В среду, 16 сентября, в Кадомском комплексном центре соцобслуживания населения состоялось открытие службы выдачи средств реабилитации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На торжественном мероприятии присутствовали зампредседателя правительства Рязанской области Роман Петряев, и.о. регионального министра труда Денис Боков, представители администрации района, медицинских учреждений и получатели услуг.
В Кадоме служба выдачи средств реабилитации организована для того, чтобы оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями и тем, кто за ними ухаживает. Теперь жители смогут получить 20 различных средств реабилитации. К ним относятся кресла-коляски, кресла-стулья, трости опорные, костыли, ходунки, противопролежневые подушки и матрацы, функциональная кровать, скользящие простыни и др.