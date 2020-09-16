В Рязанской области заработала служба выдачи средств реабилитации

— По инициативе Губернатора Рязанская область одной из первых в стране в 2018 году приступила к реализации проекта по созданию системы долговременного ухода. В его рамках в районах идет работа по созданию служб выдачи средств реабилитации. В настоящее время в регионе уже функционируют 12 таких пунктов. Услуги, которые они оказывают, очень востребованы. Важно, что все средства реабилитации выдаются бесплатно, – сказал Роман Петряев.