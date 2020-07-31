В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В пятницу, 31 июля, в Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

По данным опергруппы, с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился в общей сложности уже у 6 тыс 295 человек.

На проверке в Минздраве Рязанской области сейчас находятся ещё 28 положительных тестов. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей – 6 тыс 323 человека.

В сообщении оперативной группы отмечается, что все необходимые мероприятия для борьбы с коронавирусом осуществляются в полном объёме.