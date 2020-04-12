В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

7info

Мошенники пытались выманить у рязанки 96 тысяч рублей

Новости Рязани
Рязанка едва не отдала в руки мошенникам 96 тысяч рублей. Женщине позвонила на сотовый незнакомка, которая представилась работницей...
Узнать больше

В Рязанском районе директора подозревают в невыплате зарплаты сотруднику

Новости Рязани
В Рязанском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, торгующего продуктами. Его подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст....
Узнать больше

Дмитрий Хубезов: При коронавирусе дезинфекция внутрь работает в противоположную сторону

Коронавирус Рязань
Сегодня, 5 апреля,   в 19.00. в прямом эфире стартовал первый антивирусный проект #УНАСВСЕДОМА. Проект инициирован  Paprico.ru Трансляция прошла т в группе компании в социальной сети...
Узнать больше
-

В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 12 апреля, в Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

– Все контакты заражённых лиц установлены, люди изолированы, – говорится в сообщении группы. 

На данный момент в регионе официально подтвердён 71 случай заражения COVID-19. Кроме того, есть ещё 49 условно заражённых. Анализы этих людей отправлены в Москву на подтверждение диагноза. Все эти граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области положительные анализы на коронавирус сдали уже 120 человек.

Из позитивного – четверо заболевших уже выздоровели. Они выписаны из больницы имени Семашко в Рязани.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом В воскресенье, 12 апреля, в Рязанской области выявлены ещё 16...
Узнать больше

Как Рязанская область связана с космонавтикой

Новости Рязани
В воскресенье, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К этому событию Рязаньстат опубликовал подборку из 6 фактов космической истории Рязанской области. 
Узнать больше

Николай Любимов: Сегодня космическая отрасль продолжает своё качественное развитие

Власть
Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём космонавтики.  Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днём космонавтики!
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом В воскресенье, 12 апреля, в Рязанской области выявлены ещё 16...
Узнать больше

Как Рязанская область связана с космонавтикой

Новости Рязани
В воскресенье, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К этому событию Рязаньстат опубликовал подборку из 6 фактов космической истории Рязанской области. 
Узнать больше

Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным на 08.30 воскресенья, 12 апреля, в Рязанской области коронавирус выявлен у 55 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Он сказал: «Поехали!» – Главное событие 12 апреля

В Краснодаре машину разорвало напополам после ДТП

Как Рязанская область связана с космонавтикой