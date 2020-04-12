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В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 12 апреля, в Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

– Все контакты заражённых лиц установлены, люди изолированы, – говорится в сообщении группы.

На данный момент в регионе официально подтвердён 71 случай заражения COVID-19. Кроме того, есть ещё 49 условно заражённых. Анализы этих людей отправлены в Москву на подтверждение диагноза. Все эти граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области положительные анализы на коронавирус сдали уже 120 человек.

Из позитивного – четверо заболевших уже выздоровели. Они выписаны из больницы имени Семашко в Рязани.