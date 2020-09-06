В Рязанской области выявлено ещё 33 случая заражения коронавирусом

В воскресенье, 6 сентября, в Рязанской области выявлено ещё 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 7 тыс 341 жителя Рязани и области.

На данный момент на подтверждении в Минздраве находится ещё 31 положительный тест. С учётом этих условно заражённых рязанцев на контроле у медиков 7 тыс 372 человека.

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В оперативной группе правительства отметили, что все необходимые мероприятия для предотвращения распространения коронавируса выполняются в полном объёме.