В Рязанской области увеличилось число детей с COVID-19

Число детей с подтверждённым коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 94. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Возраст заболевших детей – 9 месяцев (2), 1 год (10), 2 года (4), 3 года (4), 4 года (3), 5 лет (4), 6 лет (2), 8 лет (10), 9 лет (7), 10 лет (4), 11 лет (6), 12 лет (7), 13 лет (6), 14 лет (8), 15 лет (7), 16 лет (4), 17 лет (6).
Также ещё трое детей в возрасте 6, 11 и 17 лет являются условно заражёнными – их положительные тесты направили на подтверждение.
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