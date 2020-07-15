В Рязанской области устраняют последствия урагана

В Рязанской области устраняют последствия прохождения через регион циклона. Об этом сообщила оперативная группа правительства.

Во вторник, 14 июля, стало известно о падении 228 деревьев, было повреждено 7 автомобилей, частично разрушены кровли 27 жилых домов и 1 социально значимого объекта в 3 муниципальных районах.

Из-за непогоды электричество отключалось в семи районах Рязанской области, а также в Рязани. Без света остались почти 60 тысяч человек, более 30 тысяч жилых домов и 66 социальных объектов. К счастью, во время разгула стихии никто не погиб и не пострадал.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу электричества. К 6 утра 15 июля силами поисково-спасательных формирований было совершено 20 выездов для распиловки деревьев и оказания помощи населению.

Работы проходят под контролем МЧС и правительства Рязанской области.