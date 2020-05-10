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В Рязанской области умер мужчина с подтверждённым COVID-19

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Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

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Вечером в воскресенье, 10 мая, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти мужчины, у которого был подтверждён коронавирус.

Пациенту было 79 лет. Он имел в анамнезе тяжёлые  хронические заболевания. Долгое время заболевший к врачам не обращался. В Рязань его привезли из Чучковского района. 

– Медики поддерживали его в стабильном состоянии несколько недель, однако, несмотря на все усилия, спасти человека не удалось, – говорится в сообщении оперативной группы.

Причину смерти назовут после проведения соответствующих исследований.

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