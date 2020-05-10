В Рязанской области умер мужчина с подтверждённым COVID-19

Вечером в воскресенье, 10 мая, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти мужчины, у которого был подтверждён коронавирус.
Пациенту было 79 лет. Он имел в анамнезе тяжёлые хронические заболевания. Долгое время заболевший к врачам не обращался. В Рязань его привезли из Чучковского района.
– Медики поддерживали его в стабильном состоянии несколько недель, однако, несмотря на все усилия, спасти человека не удалось, – говорится в сообщении оперативной группы.
Причину смерти назовут после проведения соответствующих исследований.
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