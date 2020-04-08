В Рязанской области стартовала программа льготной сельской ипотеки

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Изображение Павел К. с сайта Pixabay
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В регионе начала работу программа льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области. 

Государственная программа сельской ипотеки начала работу в России с 2020 года. Льготный ипотечный кредит по ставке до 3% годовых можно получить на приобретение готового жилого помещения или строительство или достройку жилого дома в сельской местности. Новый механизм поддержки в рамках программы комплексного развития сельских территорий курирует федеральное Министерство сельского хозяйства, которое напрямую будет компенсировать банкам затраты в размере ключевой ставки ЦБ РФ.

В Рязанской области в льготной ипотеке может участвовать жильё всех населённых пунктов, включая городские поселения, за исключением одного – города Рязани. Список населенных пунктов определен распоряжением Правительства Рязанской области от 26.03.2020 № 120-р.

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