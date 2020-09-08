В Рязанской области сохраняется масочный режим в общественных местах

Минздрав Рязанской области напомнил жителям Рязани о том, что в регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах.

В сообщении оперативной группы правительства отмечается, что в регионе увеличивается заболеваемость COVID-19. В то же время в Рязанской области сохраняется режим повышенной готовности.

В магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и других людных местах необходимо использовать средства защиты органов дыхания. При этом маски должны полностью закрывать рот и нос.

– Маска, сдвинутая на подбородок, не только не защищает, но и может стать местом накопления вирусов и бактерий, – говорится в сообщении опергруппы.

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Не стоит также забывать о социальной дистанции и о регулярной обработке рук дезинфицирующим средством.