Четверг, 4 июня, 2020
19.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанской области проходят испытания препараты от коронавируса

7info
-

В Рязанской области проходят испытания препараты от коронавируса. Об этом у себя на странице ВКонтакте сообщил губернатор Николай Любимов.

Испытания проходят в Рязани, на базе ОКБ. Наша больница вошла в пятёрку российских клиник, где испытывают новый препарат. 

– Если финальный этап клинических исследований завершится успешно, то в России появятся свои лекарства от коронавируса, – написал глава региона. 

Любимов сообщил, что одно из лекарств разработано на основе японского фавипиравира. ОН отметил, что через четыре дня его использования тест на коронавирус показывает отрицательный результат, нормализуется температура и происходят положительные изменения в лёгких.

Лекарство, которые испытывают в Рязани, некоторые уже называют «таблетка надежды». Предполагается, что оно не будет продаваться в аптеках, а будет использоваться только в больницах для пациентов средней степени тяжести. 

Также в ОКБ начинают испытание ещё двух лекарств для «тяжёлых» больных с COVID-19. 

– Все лекарства, которые мы исследуем, повышают шансы на выздоровление и сокращают сроки лечения, – написал Любимов.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Стали известны подробности массового ДТП на Московском шоссе

Новости Рязани
Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности массового ДТП на Московском шоссе в Рязани. По данным Госавтоинспекции, авария...
Узнать больше

За прошлую ночь в Рязани выпало более половины месячной нормы осадков

Новости Рязани
В ночь на четверг, 4 июня, в Рязани выпало более половины месячной нормы осадков – 38 мм. Ливни и грозы ожидаются в...
Узнать больше

В Рязанской области проходят испытания препараты от коронавируса

Новости Рязани
В Рязанской области проходят испытания препараты от коронавируса. Об этом у себя на странице ВКонтакте сообщил губернатор Николай Любимов.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области проходят испытания препараты от коронавируса

Новости Рязани
В Рязанской области проходят испытания препараты от коронавируса. Об этом у себя на странице ВКонтакте сообщил губернатор Николай Любимов.
Узнать больше

Определена дата творческого испытания «Интеллект+Талант» в РГУ

Новости Рязани
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+»при...
Узнать больше

В Рязани устранили потоп на Московском шоссе

Администрация
Вечером в среду, 3 июня, из-за обильных осадков оказалась затоплена проезжая часть и пешеходные переходы под мостом на Московском шоссе в Рязани....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ирина Маненкова – о театре, лингвистике, хореографии и пэчворке

Акценты
В четверг, 4 июня, гостем прямого эфира РИА "7 новостей" в Инстаграм стала актриса Рязанского областного музыкального театра Ирина Маненкова.
Узнать больше

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+