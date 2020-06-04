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В Рязанской области проходят испытания препараты от коронавируса. Об этом у себя на странице ВКонтакте сообщил губернатор Николай Любимов.

Испытания проходят в Рязани, на базе ОКБ. Наша больница вошла в пятёрку российских клиник, где испытывают новый препарат.

– Если финальный этап клинических исследований завершится успешно, то в России появятся свои лекарства от коронавируса, – написал глава региона.

Любимов сообщил, что одно из лекарств разработано на основе японского фавипиравира. ОН отметил, что через четыре дня его использования тест на коронавирус показывает отрицательный результат, нормализуется температура и происходят положительные изменения в лёгких.

Лекарство, которые испытывают в Рязани, некоторые уже называют «таблетка надежды». Предполагается, что оно не будет продаваться в аптеках, а будет использоваться только в больницах для пациентов средней степени тяжести.

Также в ОКБ начинают испытание ещё двух лекарств для «тяжёлых» больных с COVID-19.

– Все лекарства, которые мы исследуем, повышают шансы на выздоровление и сокращают сроки лечения, – написал Любимов.