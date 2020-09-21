В Рязанской области продолжает работать единый круглосуточный call-центр

Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о работе единого круглосуточного call-центра, который создан по распоряжению губернатора Рязанской области Николая Любимова с целью оказания помощи гражданам в покупке и доставке продуктов и медикаментов, психологической и других видов поддержки.

В целом за время работы call-центра по состоянию на 15.00 21 сентября 2020 г. поступило 21271 звонок. Все они обработаны, людям оказана помощь, даны разъяснения по вопросам.

Обращения граждан принимаются ежедневно и круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071.